El trapero Yovngchimi, cuyo nombre de pila es Ángel Javier Avilés Monzón, ya tiene fecha para declararse culpable.

La jueza federal María Antongiorgi Jordán, del Tribunal de Distrito en Hato Rey, fijó para el próximo martes, 27 de enero a la 1:30 p.m. la vista para el cambio de declaración de no culpable a culpable.

La vista se pautó luego de que el trapero solicitara, mediante moción, un cambio de declaración, tras haber alcanzado un acuerdo con la Fiscalía federal.

“El demandado solicita respetuosamente que este Honorable Tribunal programe una Audiencia de Cambio de Declaración para el caso mencionado anteriormente”, dice la escueta moción, presentada por su abogado Saam Zangeneh.

PUBLICIDAD

El acusado, que lleva preso desde el 29 de diciembre de 2024, enfrenta dos cargos por posesión de armas modificadas para disparar de manera automática y un tercero por conspiración para traficar armas de fuego.

Se espera que días antes de la vista del cambio de declaración, de no culpable a culpable, la Fiscalía federal presente el memorando de sentencia. El mismo contiene el cargo por el que se declararía culpable y la pena recomendada.

Ante este acuerdo de culpabilidad, quedaría cancelado el inicio del juicio por jurado en contra de Yovngchimi que estaba pautado para el 9 de marzo.

Documentos del expediente judicial del artista apuntan a que el trapero fue atrapado en una presunta ilegalidad por unos mensajes de textos extraídos del celular de otro cantante de música urbana, Luis Nomar Isaac Sánchez, mejor conocido como CDobleta. Estos extractos fueron corroborados en el celular del propio acusado, que fue confiscado el 16 de septiembre de 2024 por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés).

Ambos artistas urbanos formaban parte de un chat de WhatsApp de nombre “La Vuelta”. Además, formaban parte del grupo Víctor Pérez Fernández, alias “Vitu”, “Vitikin”, “Enano” y “La Cone”. Este último es el presunto manejador de CDobleta y se entregó a las autoridades federales en diciembre y fue acusado por un gran jurado federal junto a otros 15 alegados miembros de la ganga “La Familia”, cuyo grupo supuestamente operaba en los municipios de San Juan y Carolina. Se sospecha que el grupo es responsable por el asesinato del sargento Eliezer Ramos.