El trapero Yovngchimi, cuyo nombre de pila es Ángel Javier Avilés Monzón, decidió acoger un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía federal y anunció que se declarará culpable.

En una moción publicada poco después de las 4:00 p.m. de este viernes, el acusado solicitó una vista para hacer el “cambio de declaración”.

“El demandado solicita respetuosamente que este Honorable Tribunal programe una Audiencia de Cambio de Declaración para el caso mencionado anteriormente”, dice la escueta moción.

Moción en la que Ángel Javier Avilés Monzón, conocido en el ambienta artístico como Yovngchimi, anuncia que se declarará culpable. ( Captura )

La determinación se dio a conocer este viernes en el expediente judicial del exponente, justo en la fecha límite fijada por la jueza federal María Antongiorgi Jordán para notificar si se llegaría a un acuerdo o se continuaría con el calendario para realizar el juicio en su contra.

Las negociaciones para alcanzar el acuerdo se dieron a conocer el pasado 2 de diciembre, durante una vista de estado de los procedimientos. Fue entonces que la jueza les fijó el término para culminar las negociaciones.

Este es el segundo intento que realizó la Fiscalía federal, representada por los fiscales Joseph Russell y Laura Díaz, con el abogado del acusado, Saam Zangeneh, para alcanzar un acuerdo. El primero se dio en verano pasado, pero no rindió frutos.

Prueba presentada por la Fiscalía federal en la respuesta a una de las mociones presentadas por Yovngchimi para reclamar la libertad bajo fianza. ( Captura )

El acusado, que lleva preso desde el 29 de diciembre de 2024, enfrenta dos cargos por posesión de armas modificadas para disparar de manera automática y un tercero por conspiración para traficar armas de fuego.

Se espera que el día antes de la vista del cambio de declaración de no culpable a culpable, la Fiscalía federal presente el memorando de sentencia. El mismo contiene el delito por el que se declararía culpable y la sentencia recomendada.

Ante este acuerdo de culpabilidad, quedaría cancelado el inicio del juicio por jurado en contra de Yovngchimi. Estaba pautado para el 9 de marzo.

Documentos del expediente judicial del artista apuntan a que el trapero fue atrapado en una presunta ilegalidad por unos mensajes de textos extraídos del celular de otro cantante de música urbana, Luis Nomar Isaac Sánchez, mejor conocido como CDobleta. Estos extractos fueron corroborados en el celular del propio acusado, que fue confiscado el 16 de septiembre por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés).

Ambos artistas urbanos formaban parte de un chat de WhatsApp de nombre “La Vuelta”. Además, formaban parte del grupo Víctor Pérez Fernández, alias “Vitu”, “Vitikin”, “Enano” y “La Cone”. Este último es el presunto manejador de CDobleta y se entregó a las autoridades federales en diciembre y fue acusado por un gran jurado federal junto a otros 15 alegados miembros de la ganga “La Familia”, cuyo grupo supuestamente operaba en los municipios de San Juan y Carolina. Se sospecha que el grupo es responsable por el asesinato del sargento Eliezer Ramos.