Un jurado encontró culpable anoche a Jonathan Francisco Pérez Parris, de 40 años, acusado de abusar sexualmente y maltratar a tres menores de entre 9 y 13 años, informó la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Gómez Torres.

Pérez Parris permanece ingresado en prisión y se expone a una condena de más de 50 años de cárcel. La jueza Ana Paulina Cruz Vélez, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, pautó la vista de sentencia para el próximo 4 de marzo. El juicio comenzó el 11 de diciembre de 2025 y se extendió hasta el 12 de febrero de 2026.

A todo ofensor sexual le decimos con absoluta claridad: en Puerto Rico la ley se cumple y nuestros niños y niñas se protegen. - Lourdes Gómez Torres, secretaria del Departamento de Justicia

Tras evaluar la prueba presentada por el Ministerio Público, la fiscal María Esther Hernández Medina, de la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato a Menores, logró un veredicto de culpabilidad por 13 cargos de agresión sexual, actos lascivos y maltrato a menores.

La investigación de la Policía, dirigida por el agente Adalí Plaza Acevedo, estableció que los hechos ocurrieron entre 2022 y 2024 en la zona metropolitana. Parte de la evidencia incluyó el testimonio de las tres víctimas.

Según la pesquisa, el convicto se ganó la confianza de los menores invitándolos a su residencia, ofreciéndoles actividades recreativas, deportes, regalos y paseos. Además, se estableció que figuraba en el Registro de Ofensores Sexuales por casos similares ocurridos en 2006 y 2007, por los cuales cumplió 10 años de cárcel.

“El Departamento de Justicia, a través de la Fiscalía de San Juan, reafirma, con este veredicto, el compromiso firme e inquebrantable del Ministerio Público con la protección y el bienestar de nuestra niñez. Este resultado es reflejo del rigor, la responsabilidad y la sensibilidad con la que nuestros fiscales cumplen su deber. A las víctimas y a sus familias, les reiteramos nuestro apoyo, respeto y acompañamiento en cada etapa del proceso. A todo ofensor sexual le decimos con absoluta claridad: en Puerto Rico la ley se cumple y nuestros niños y niñas se protegen”, afirmó Gómez Torres en declaraciones escritas.

La funcionaria instó a la ciudadanía a mantenerse alerta en sus comunidades y consultar el Registro de Ofensores Sexuales disponible en la página web del Departamento de Justicia.