La Fiscalía de Bayamón presentó 11 cargos criminales contra una pareja arrestada durante la madrugada del miércoles en el residencial La Alhambra, en Bayamón, luego de que presuntamente se hallaran fentanilo y cocaína al alcance de dos menores de 2 y 3 años, informó el Departamento de Justicia.

Los imputados, Joshua Emanuell Acevedo Martínez y Zullymar Nahomi Malavé Rivera, enfrentan cargos por maltrato de menores. Además, Acevedo Martínez encara cargos adicionales por destrucción de evidencia y sustancias controladas.

Ficha policíaca de la imputada, Zullymar Nahomi Malavé Rivera. ( Suministrada )

La pareja fue arrestada tras diligenciarse el 11 de febrero una orden de allanamiento en varios apartamentos del residencial. Al registrar la vivienda que ambos compartían, agentes de la División de Drogas Metropolitana ocuparon fentanilo, crack (cocaína base), marihuana y dinero en efectivo.

Según las autoridades, parte de las drogas se encontraba en un área accesible a los menores que estaban en la residencia al momento de la intervención, por lo que se notificó al Departamento de la Familia como parte del protocolo correspondiente.

Ficha policíaca de la imputado, Joshua Emanuell Acevedo Martínez. ( Suministrada )

La jueza Carolina Guzmán Tejera, del Tribunal de Bayamón, encontró causa en los 11 cargos y les impuso una fianza global de $160,000. La vista preliminar fue señalada para el 24 de febrero en la sala 405 del Tribunal de Bayamón.

El caso fue presentado por los fiscales Linda Sepúlveda Irrizarry y Gabriel Redondo.