La jueza federal Camille Vélez Rivé sentenció a Byron Andújar Ramos a 17 años y seis meses de prisión, seguidos de 10 años de libertad supervisada, por la explotación sexual de una menor que es sorda y muda, informó el fiscal federal Stephen Muldrow en un comunicado de prensa.

Andújar Ramos fue acusado el 25 de noviembre de 2024, arrestado el 9 de diciembre de 2024 y se declaró culpable el 10 de noviembre de 2025.

Pese al acuerdo de culpabilidad, el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico le impuso una sentencia más alta, según el agente especial a cargo interino de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) en San Juan, Yariel Ramos.

PUBLICIDAD

“La decisión del tribunal de imponer una sentencia significativamente más alta de lo inicialmente acordado subraya la gravedad de estos crímenes y el compromiso firme de nuestro sistema de justicia para proteger a las víctimas vulnerables. Este resultado envía un mensaje claro: quienes cometen actos tan atroces enfrentarán severas consecuencias”, expresó Ramos.

La explotación de nuestros niños no tiene lugar en una sociedad civilizada. - Stephen Muldrow, jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico

Se alegó que, entre junio de 2022 y agosto de 2024, Andújar Ramos utilizó un celular y servicios de mensajería instantánea por internet para persuadir, inducir y coaccionar a la menor —de 12 a 14 años— a participar en actos sexuales.

Durante la vista de cambio de alegación, Andújar Ramos admitió haber participado en un acto sexual con la víctima durante ese periodo.

Agentes de HSI encontraron en el celular de la menor un chat de WhatsApp con contenido sexual explícito. En los mensajes, Andújar Ramos le expresaba que estaba enamorado de ella, que quería mantener relaciones sexuales y le solicitaba videollamadas de carácter sexual.

Agentes de HSI encontraron en el celular de la menor un chat de WhatsApp con contenido sexual explícito.

“El Departamento de Justicia, la Oficina del Fiscal Federal y nuestros socios en las fuerzas del orden investigarán y enjuiciarán de manera enérgica a los criminales que explotan y dañan a los niños”, manifestó Muldrow.

“La explotación de nuestros niños no tiene lugar en una sociedad civilizada”, agregó el fiscal.

La investigación estuvo a cargo del Puerto Rico Crimes Against Children Task Force, dirigido por HSI, con la colaboración de la Policía de Puerto Rico.

Alerta: protege a los menores de depredadores en internet

Al alcance de un solo clic, tu hijo, tu sobrina o tus nietos podrían estar expuestos a depredadores cibernéticos sin darse cuenta.

PUBLICIDAD

Por eso, es fundamental vigilar la actividad de niños y jóvenes en internet y educarlos sobre los riesgos del espacio digital, advierte la Unidad de Investigación de Explotación Infantil del Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

El acoso por parte de un adulto hacia un menor en línea puede derivar en casos de explotación infantil. Los depredadores suelen cometer sus crímenes a través de chats, redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea.

¿Dónde comunicarse si sospechas de un caso?