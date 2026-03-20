Policías del cuartel de Distrito de Rincón investigaron esta mañana la querella de un ciudadano residente de la calle Cambija, en Rincón, ante el hallazgo de fentanilo en un paquete que recibió por correo.

Según el informe de novedades de la Policía, a las 10:48 a.m., de hoy, viernes, se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre la situación.

Durante la entrevista declaró que recibió el paquete por el correo y al abrirlo se percató que en su interior había un envase de cristal cilíndrico que contenía en su interior una sustancia blanca.

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El envase fue ocupado y trasladado a la División de Drogas y Narcóticos de Aguadilla, donde se le realizó la prueba de campo, arrojando positivo a fentanilo.

El fentanilo es un potente fármaco opiáceo sintético para uso como analgésico y anestésico, que es 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína.

La sustancia controlada tenía un peso aproximado de un kilo y medio, con un valor aproximado de $40,000.

Se le dio conocimiento a la Administración de Control de Drogas (DEA, en inglés).

Los agentes José Mercado González y Jesús Méndez Cordero, bajo la supervisión del sargento Gabriel Ruiz Hernández y dirigidos por el teniente Juan González Martínez, tiene a su cargo la investigación.