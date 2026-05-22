Personal de la División de Drogas Metropolitana diligenciaron tres allanamientos en el residencial Vista Hermosa, en Puerto Nuevo, donde ocuparon material ilícito y arrestaron a tres adultos.

Durante las intervenciones, ocuparon una cantidad no precisada de sustancias controladas, un rifle AK-47, cargadores, municiones y dinero en efectivo.

Además, fueron arrestados por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas Edgar Meléndez Ortega, de 32 años; Wilfredo Mercado Reyes, de 46; y Porfirio Candelaria Rivera, de 44.

Los casos serán consultados con el fiscal de turno para la posible radicación de cargos.