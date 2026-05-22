Ocupan rifle, drogas y dinero en allanamientos en Vista Hermosa
Tres hombres fueron arrestados.
PUBLICIDAD
Personal de la División de Drogas Metropolitana diligenciaron tres allanamientos en el residencial Vista Hermosa, en Puerto Nuevo, donde ocuparon material ilícito y arrestaron a tres adultos.
Durante las intervenciones, ocuparon una cantidad no precisada de sustancias controladas, un rifle AK-47, cargadores, municiones y dinero en efectivo.
Además, fueron arrestados por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas Edgar Meléndez Ortega, de 32 años; Wilfredo Mercado Reyes, de 46; y Porfirio Candelaria Rivera, de 44.
Los casos serán consultados con el fiscal de turno para la posible radicación de cargos.