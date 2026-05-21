Seis kilos de cocaína, una libra de marihuana, dos rifles, un chaleco antibalas y sobre 268,000 fueron ocupados anoche por agentes de la División de Inteligencia y Arrestos, durante un allanamiento en una residencia de la calle Sauco en la urbanización Ciudad Jardín, en Toa Alta.

En la residencia se arrestó a Harold Borrero Borrero, quien es entrevistado por personal de la Administración de Control de Drogas (DEA, en inglés), ante la posibilidad de que tomen custodia del detenido y jurisdicción de la investigación, indicó el inspector Joey Fontánez, director del Negociado de Inteligencia y Arresto del SAOE.

De acuerdo con el inventario los agentes ocuparon también, 17 bolsas medianas con cocaína, 1,148 cápsulas de crack, 24 bolsas medianas con un polvo crema que será analizado, una cantidad indeterminada de balas para rifle y pistolas de calibre 9 milímetros y .40 y un total de $268,722.

Se incautó un vehículo marca Ford Taurus para investigación.