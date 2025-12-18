Agentes de la Unidad Motorizada (UM) de Bayamón en conjunto con el personal del Plan Preventivo de Zona y del distrito de Cataño, durante un patrullaje para la prevención de delitos ocuparon anoche tres vehículos por distintas violaciones de ley en Toa Baja.

Una de las intervenciones, que ocurrió en la avenida Boulevard donde se ocupó un automóvil Toyota Corolla color azul, del año 2022 y con la tablilla JXH-165, el cual tenía gravamen de desaparecido.

Mientras que, otro vehículo en iguales condiciones fue ocupado en la intersección de la avenida Román Ruiz y la carretera PR-862 en Toa Baja, el cual fue descrito como un Kía Soul, color blanco, del año 2014 y con la tablilla JJT-814.

También incautaron un vehículo todoterreno marca Suzuki LTR 450, el cual fue abandonado en la calle Monserrate del mismo municipio.

No se efectuaron arrestos.