Una oficial correccional agredió a su superior en la Institución Ponce Principal del Complejo Correccional Las Cucharas Sargento Pedro Joel Rodríguez Matos.

De acuerdo a información que recibió Primera Hora por una fuente confidencial, y que luego fue confirmado por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), el incidente ocurrió el 22 de octubre a las 7:50 a.m.

En ese momento, la agente aparentemente quedó disgustada con instrucciones que le impartió su superior. A consecuencia, la mujer golpeó al hombre en la parte posterior de la cabeza con sus manos.

“El incidente es investigado por el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Como medidas inmediatas, ya ambos empleados no laboran en la misma institución y fueron desarmados, aunque el incidente no involucra el uso de las armas de fuego”, dijo la agencia en declaraciones escritas enviadas a este diario.

A consecuencia de su herida, el teniente acudió al Fondo del Seguro de Estado y fue atendido por el médico de turno.

Este radicó una querella y a la agresora le pudieran estar radicando cargos criminales.

El agente Jerry Morales, supervisado por la agente Zulmarie Rodríguez, está a cargo de la pesquisa, que consultarán con el fiscal Juan Molina.

“Todo incidente que involucre a alguno de nuestros empleados es investigado con rigurosidad, de lo cual se le rinde un informe al secretario, Lcdo. Francisco Antonio Quiñones, para la acción correspondiente”, agregó el DCR.