Un oficial del Departamento de Corrección y Rehabilitación mató en la madrugada de este sábado a un enmascarado que asaltaba a sus hijos frente a su hogar, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron a eso de la 1:34 a.m. en la calle Orduña, de la urbanización Open Land, en Hato Rey. La Uniformada fue alertada a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 en la que se informó de una persona herida de bala durante un intento de robo.

“Al llegar los oficiales al lugar, el querellante —un oficial de Corrección— indicó que sus hijos se disponían a estacionar su vehículo frente a la residencia, cuando un auto que se encontraba en la vía retrocedió y de este se bajó un individuo enmascarado, portando un arma de fuego", indica el informe policiaco.

Añade que, “en ese momento, el sujeto intentó abrir la puerta del conductor del vehículo de los perjudicados, por lo que estos se bajaron por el lado del pasajero, donde fueron interceptados por el asaltante, quien los despojó de sus pertenencias. Tras la situación, el padre salió de la vivienda y el individuo realizó varios disparos, por lo que el oficial utilizó su arma de reglamento para repeler la agresión. El sospechoso resultó herido y posteriormente falleció”.

Ninguna otra persona resultó herida en el incidente.

La Policía informó que el fallecido no ha sido identificado.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, junto al fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación.