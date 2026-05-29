Tres individuos de nacionalidad dominicana arrestados y la ocupación de unas 391 libras de cocaína fue el resultado de una operación aérea y marítima, que incluyó el uso de “fuego antiaéreo”, por parte del Negociado federal de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).

Aunque el incidente fue reportado este viernes por la agencia federal, a través de la publicación de un informe para la prensa y la publicación de un video de la operación, los hechos ocurrieron entre el 13 y 14 de mayo.

Según se explicó, el 13 de mayo una tripulación aérea detectó una yola, color azul, de unos 25 pies de eslora con tres personas a bordo en el noroeste de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

“Las tripulaciones aéreas mantuvieron una vigilancia continua hasta la noche siguiente, cuando la Unidad Marítima de San Juan lanzó una operación de interceptación”, indica el informe del CBP.

La operación del 14 de mayo está registrada a las 9:51 p.m. Se informó que dos buques y varias aeronaves lanzaron el operativo en el que interceptaron la embarcación vigilada.

“La embarcación se negó a obedecer y comenzó a arrojar contrabando por el agua. La tripulación del helicóptero Black Hawk de la AMO desplegó fuego antiaéreo, deteniendo la embarcación. Una tripulación de los buques interceptores costeros se hizo cargo de la embarcación, mientras que la otra recuperó fardos y dispositivos electrónicos del agua”, detalla el informe, a dar cuenta que lo ocurrido en este relato quedó grabado en un video.

El director de la División Aérea y Marítima del Caribe del CBP, Christopher Hunter, justificó el uso de fuego antiaéreo para detener la embarcación.

Según la página cibernética de la agencia federal, este término “no se refiere a artillería military”. Es “el uso de disparos intencionados para inutilizar los motores o la dirección de un vehículo, embarcación o aeronave que huye y no obedece las órdenes, con el fin de obligarlo a detenerse”. Se le conocen como disparos de neutralización o fuego inhabilitador.

Hunter señaló que “nuestros equipos de Operaciones Aéreas y Marítimas demostraron una habilidad y coordinación excepcionales en esta interceptación. El uso decisivo del fuego antiaéreo por parte de la tripulación de nuestro helicóptero Black Hawk fue fundamental para detener la embarcación e impedir que narcóticos peligrosos llegaran a nuestras comunidades. Esta operación subraya nuestro compromiso de trabajar con socios en todos los niveles para desarticular las redes de contrabando y proteger la seguridad de los Estados Unidos y sus territorios”.