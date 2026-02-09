Bajo el lema “Eso no es LOVE #PonleSTOP”, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) busca educar en redes sociales sobre la importancia de identificar los patrones de comportamiento en el noviazgo que constituyen violencia psicológica, económica y física, los cuales muchas veces son normalizados bajo el concepto del amor romántico.

Su objetivo es transformar la percepción del romance convencional y erradicar conductas de control en las parejas jóvenes en redes sociales en febrero, mes de la Prevención de la Violencia en el Noviazgo.

Según el comunicado de prensa de la OPM, se trata de un problema de salud pública que afecta la autoestima y el desarrollo integral de quienes la padecen. Es imperativo orientar a la población sobre el hecho de que el control no es una manifestación de afecto.

Se explicó que, el monitoreo constante de las redes sociales, la revisión no autorizada del teléfono móvil y la vigilancia de las interacciones digitales son, en realidad, formas de violencia que vulneran la privacidad y la autonomía.

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres presentó su campaña de prevención de la violencia en el noviazgo. ( Suministrada por la OPM )

Otro mensaje que será enviado mediante la campaña es que una relación saludable debe fundamentarse en el respeto mutuo, permitiendo que cada individuo mantenga su identidad, sus amistades y sus aspiraciones personales sin temor a represalias o humillaciones.

La procuradora de las Mujeres, licenciada Astrid Piñeiro Vázquez, siguiendo con la política pública de la gobernadora, Jenniffer González Colón, destacó la urgencia de romper con los mitos que perpetúan el ciclo del abuso desde etapas tempranas.

“Debemos ser enfáticos en que los celos no son una medida de la intensidad del amor, sino una señal de inseguridad y posesión que puede escalar a situaciones de peligro extremo. El amor verdadero no duele, no asusta y no limita. Cuando una persona se ve obligada a sacrificar sus sueños, su libertad financiera o su derecho a decidir sobre su propio cuerpo para mantener la paz en la relación, estamos ante un escenario de maltrato que requiere intervención inmediata y un alto total”, afirmó la funcionaria.

Campaña de la Oficina de la Procuradora de las mujeres en redes sociales, bajo el lema “Eso no es LOVE #PonleSTOP”, contra la violencia en el noviazgo. ( Suministrada por la OPM )

La OPM recalcó que el consentimiento es un pilar innegociable y que cualquier forma de presión o amenaza para realizar actos en contra de la voluntad de la pareja es un delito.

Asimismo, la agencia hace un llamado a estar alerta ante el aislamiento social, una táctica común del agresor para despojar a la víctima de su red de apoyo, facilitando así el control emocional y físico.

“Nuestro mensaje es claro; si sientes miedo ante las reacciones de tu pareja, si tus decisiones son cuestionadas constantemente o si te sientes menospreciada en público o en la intimidad, es momento de buscar ayuda. No tienes que esperar a que ocurra una agresión física para reconocer que estás en una relación violenta”, subrayó la procuradora.

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres mantiene disponible su línea de orientación y ayuda las 24 horas del día, los siete días de la semana. Si usted o alguien que conoces necesita apoyo, puede comunicarse de manera confidencial al 787-722-2977.