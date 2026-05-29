( Suministrada por la Policía )

El Instituto de Ciencias Forenses (ICF) identificó como Edith Martin Ross, de 38 años, los restos humanos hallados el pasado 13 de mayo en los predios de un antiguo motel en la carretera PR-175, en Trujillo Alto, se reveló en un comunicado de prensa.

En el lugar se observó una osamenta con una cabellera negra, por lo que se notificó a las autoridades.

Martin Ross fue vista por última vez el 29 de abril, en la calle Condado, detrás de la tienda Always 99, en Santurce.

La identificación fue posible mediante el análisis comparativo de radiografías dentales, realizado por la odontóloga forense como parte del protocolo científico de identificación humana.

Un familiar autorizado fue debidamente notificado sobre el resultado del análisis pericial, conforme a los protocolos establecidos por el Instituto.

No se ha revelado las causas de la muerte.

La División de Homicidios de Carolina continúa con la pesquisa.