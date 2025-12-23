El empresario Oscar Santamaría Torres, quien participó en varios esquemas de corrupción municipal, terminó este lunes de cumplir su sentencia de prisión y, de inmediato, solicitó a la corte poder irse de viaje con su familia.

Según consta de su expediente judicial, este martes su abogada, María Domínguez, presentó una “moción sin oposición solicitando permiso para viajar”.

“El acusado, Oscar Santamaría Torres, a través de su abogado abajo firmante, presenta esta moción solicitando que se le permita viajar a Colorado con su esposa e hijos entre el 1 y el 10 de enero de 2026, en un viaje de reunificación familiar. El acusado fue liberado recientemente de prisión y ha iniciado su período de libertad supervisada. Ha estado separado de su esposa e hijos desde su encarcelamiento, y la experiencia ha sido muy difícil para ellos. El acusado desea tener la oportunidad de participar en este viaje de reunificación familiar, cuyo objetivo es comenzar a sanar el trauma de la separación”, establece la moción.

Se añade que la Fiscalía federal no tiene oposición al mencionado viaje.

Para que se le conceda estas vacaciones, tiene que aprobarlo el juez federal Raúl Arias Marxuach. Esto se debe a que desde que salió de prisión comenzó a cumplir los tres años de libertad supervisada.

Santamaría Torres fue sentenciado a dos años y medio de prisión, tras haber alcanzado un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía federal por haber pagado sobornos a varios alcaldes a cambio de millonarios contratos municipales a favor de sus empresas. Ingresó a una prisión federal el 2 de mayo de 2024. Pero, por las bonificaciones que reciben los presos federales, sólo cumplió alrededor de un año y siete meses de cárcel. La mayor parte de su condena la cumplió en la prisión Montgomery FPC, en Alabama, donde se encuentra el convicto exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero.

En un inicio, se preveía que el empresario completara su pena de cárcel el 21 de enero próximo. Luego, se adelantó al 6 de enero y, finalmente, el BOP informó que sería el próximo lunes.

Santamaría Torres se declaró culpable en noviembre de 2021, bajo un acuerdo con la Fiscalía federal para cooperar en las investigaciones por corrupción que realizaban. Varios alcaldes y empresarios, entre los que se encontraban los exalcaldes de Guaynabo y de Cataño, Félix “El Cano” Delgado, fueron parte de su esquema corrupto.

También resultaron convictos por este esquema los exalcaldes de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz; de Guayama, Eduardo Cintrón Suárez; de Humacao, Reinaldo Vargas, y de Aguas Buenas, Luis Arroyo Chiqués y Javier García Pérez, así como los empresarios Mario Villegas, Raymond Rodríguez y José Bou.

El esquema detallado por la Fiscalía federal expone que los empresarios pagan sobornos a los alcaldes a cambio de contratos para sus empresas o mantener los mismos.

Como parte de su sentencia, Santamaría Torres debe pagar una multa de $100,000 y devolver $6 millones.