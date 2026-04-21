Un hombre fue asesinado esta madrugada en una carretera del barrio Pastos Santa Ana, en Coamo, informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con el informe preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 12:41 a.m. en el kilómetro 5.1 de la carretera 5556, luego de que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertara sobre una persona herida de bala en el lugar.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron a un hombre con heridas de bala en distintas partes del cuerpo. El perjudicado ya no presentaba signos vitales al momento de ser localizado.

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Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada por las autoridades.

La investigación quedó a cargo de agentes de la División de Homicidios de Aibonito, en conjunto con el fiscal de turno.

Con este caso, ya suman tres asesinatos reportados en Coamo en menos de 24 horas, luego de que ayer, a las 9:14 de la mañana, las autoridades investigaran un doble asesinato en ese municipio.