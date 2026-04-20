Los cadáveres de un hombre y una mujer con múltiples impactos de bala fueron hallados esta mañana en una habitación del apartamento 122 del edificio siete del residencial Jardín del Edén, en Coamo.

Los hechos fueron reportados a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 9:14 a.m., cuando se alertó sobre heridos de bala.

Las víctimas fueron identificadas como Eduardo González Mateo de 41 años y Yilennies Figueroa Burgos de 31 años, quienes se cree que eran pareja.

Eduardo González Mateo, fue asesinado junto a su pareja en el residencial Jardín del Edén, en Coamo. ( Suministrada por la Policía )

González Mateo, poseía expediente criminal por sustancias controladas con fecha del 2019. Se desconoce la disposición del caso en el tribunal.

El motivo del doble asesinato continúa bajo investigación.

El agente Gerardo Berríos, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito, junto a la fiscal Nanette Benítez están a cargo de la pesquisa.