Un hombre de 47 años se encuentra en condición grave tras ser atropellado por un vehículo en un accidente reportado en la madrugada de este lunes en la calle Los Pinos, frente a la residencia #410, en Utuado, según informó la Policía.

De acuerdo con el informe, Sandro Rodríguez Rivera, de 40 años y residente de Utuado, conducía un vehículo Hyundai Elantra, color azul, por la referida vía cuando, al llegar frente a la residencia, no se percató del peatón que se encontraba en la carretera. El perjudicado fue identificado como Julio Girau De Jesús, de 47 años, también residente de ese municipio.

Girau De Jesús fue atendido en el lugar por los paramédicos Ortiz y González, quienes lo transportaron en la Unidad 2001 de Emergencias Médicas Estatal al Hospital Dr. Susoni de Arecibo, donde el médico de turno diagnosticó heridas de gravedad.

El caso es investigado por el agente Frankie Rodríguez Tellado, de Patrullas de Carretera de Utuado, en consulta con el fiscal José A. Rodríguez Quiles, quien se personó a la escena y ordenó la ocupación del vehículo para fines de inspección.