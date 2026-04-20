Dos jóvenes de 17 y 18 años, que no han sido identificados por las autoridades, fueron asesinados a tiros durante la madrugada de este lunes en la marginal del expreso PR-22, cerca de la salida 7 en dirección hacia el túnel Minillas, en Santurce.

Según el informe preliminar de la Policía, a las 4:16 a.m. una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una motora involucrada en un aparente accidente de tránsito en el área.

Sin embargo, al llegar a la escena los agentes investigadores encontraron a ambas víctimas tendidas sobre el pavimento con múltiples heridas de bala.

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Los ocupantes de la motora murieron en el acto y se indaga si sus asesinos estaban con ellos debido a la corta distancia de los impactos de bala recibidos.

En la escena se recuperaron como evidencia casquillos de calibre pistolas de calibre .40 y .45.

El agente Michael Figueroa Torres, adscrito a la División de Homicidios de San Juan junto al fiscal Iván Rivera Labrador, investigaron la escena.

En lo que va de año se han registrado 31 asesinatos en el área policíaca de San Juan, 8 más que los reportados a esta fecha en el 2025.