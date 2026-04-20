Personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos, Manejo de Emergencias y la Policía atendió un incendio reportado en la tarde del domingo en una embarcación cerca del condominio Isleta Marina, en Fajardo, la cual terminó sumergiéndose en el área.

Según el informe preliminar, a eso de las 4:40 p.m. se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertando sobre un fuego en una embarcación en la zona.

Al llegar las autoridades, se encontró un velero identificado como Ray O’Wind Dance, el cual estaba en llamas.

A pesar de los esfuerzos realizados para controlar el incendio, las autoridades no lograron extinguir las llamas y la embarcación se hundió, informó la Policía esta mañana.

Hasta el momento, se desconoce el origen del incendio.