Agentes de la Policía de Puerto Rico arrestaron a un hombre de 45 años, por alegadamente agredir a un vecino con una pala en un incidente reportado a las 11:03 de la noche del sábado, en la calle Cigüeña, del barrio Galateo Bajo, en Isabela.

Según la información preliminar, el perjudicado, un hombre de 47 años, caminaba con su perro frente a la residencia de Josué Piñeiro Sotomayor, cuando este, armado con dos palas y sin mediar palabras, lo atacó, propinándole un golpe por la espalda que lo dejó herido.

El perjudicado fue transportado al Hospital CIMA de ese municipio, donde fue atendido por el médico de turno, quien indicó que presentaba hematomas y traumas en el área afectada. Posteriormente, fue dado de alta en condición estable.

El fiscal Víctor Román Pérez instruyó la radicación de cargos por portación y uso de armas blancas y agresión menos grave, conforme a la Ley de Armas y el Código Penal.

El caso es investigado por el agente Ronnan Nieves Rosado, bajo la supervisión de la sargento Keyda Rodríguez Ruiz.