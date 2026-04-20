Las autoridades localizaron con vida esta mañana a Isauro Méndez Ramos de 90 años, en un risco de la finca donde reside solo, en el barrio Ovejas, en Añasco.

El nonagenario, que había sido visto por última vez el pasado 18 de abril cuando salió de su residencia, fue encontrado a eso de las 8:00 a.m., confirmó la oficina de prensa de la Policía.

Méndez Ramos será trasladado a un hospital como es de rigor.