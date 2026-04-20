Hieren de bala a hombre en predios de gasolinera en Canóvanas
Se investigan las circunstancias que rodean los sucesos.
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Un hombre fue herido de bala esta mañana en la carretera PR-874, en las inmediaciones de la gasolinera Mobil del barrio La Central en Canóvanas.
Según informes preliminares suministrados por la oficina de prensa de la Policía, los hechos se reportaron a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 7:48 a.m. de hoy, lunes.
Unidades de emergencia se movilizaron a la escena.
Se desconoce la identidad y la condición del herido.
La División de Agresiones del CIC de Carolina investiga las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.