Un hombre fue herido de bala esta mañana en la carretera PR-874, en las inmediaciones de la gasolinera Mobil del barrio La Central en Canóvanas.

Según informes preliminares suministrados por la oficina de prensa de la Policía, los hechos se reportaron a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 7:48 a.m. de hoy, lunes.

Unidades de emergencia se movilizaron a la escena.

Se desconoce la identidad y la condición del herido.

La División de Agresiones del CIC de Carolina investiga las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.