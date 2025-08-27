La jueza Lizandra Avilés Mendoza, del Tribunal de Ponce, pospuso hoy el inicio de la vista preliminar contra Eduardo Meléndez Velázquez, imputado por delitos de asesinato en primer grado, escalamiento y violación a la Ley de Armas, por disparar en la noche del martes, 15 de julio, al biólogo marino Roberto Antonio Viqueira Ríos, de 49 años, quien era su vecino en la calle Star de la urbanización Estancias de Yidomar, en Yauco.

Durante la vista de este miércoles, el abogado de defensa Adan Rivera Ramos, insistió en que existe prueba exculpatoria que contribuiría a su defensa y la jueza le solicitó que hiciera las alegaciones por escrito las cuales serían sometidas esta misma tarde.

El Ministerio Público se reafirmó en que no existe prueba exculpatoria en ninguno de los vídeos de las residencias de Meléndez Velázquez o de la víctima y que toda la evidencia que tienen incrimina a su cliente.

Por tal razón, se señaló una vista evidenciaria ante el juez Rubén Serrano Santiago, del mismo tribunal, para este viernes, 29 de agosto.

La nueva fecha para iniciar la vista preliminar se pautó para el 10 y 12 de septiembre a las 10:00 a.m., en la sala de Avilés Mendoza, confirmó la oficina de prensa de la Administración de Tribunales.

Otras mociones para la entrega de vídeos de seguridad de la residencia del imputado, que constituye parte de la evidencia de caso se finiquitaron para el 11 de agosto durante una vista de estado de los procedimientos, detalló la jueza.

El imputado, de 45 años, está encarcelado en el Complejo Correccional Las Cucharas, en Ponce, desde el 17 de julio, al no prestar la fianza de $1 millón 750 mil, que le señaló la jueza Adria Cruz Cruz.

El científico y el entonces enfermero tenían disputas vecinales. Esta vez, según reveló la pesquisa, el altercado fue por la colocación de una bocina en el techo de la casa de Meléndez Velázquez que emitía el canto de coquíes.

Al momento del crimen este entregó dos armas de fuego tras hacer una admisión de los hechos y en una bóveda se recuperaron otras nueve.