Una pareja fue víctima de un “carkacking” en el kilómetro 24 de la carretera PR-165 en Dorado, informó la oficina de prensa de la Policía.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos se reportaron a las autoridades a las 12:39 a.m. de hoy, lunes, luego de que la conductora de un automóvil Kia Rio, color azul claro, del año 2016 y con la tablilla IQK-351, fuera interceptada por un vehículo con cuatro ocupantes.

Los enmascarados armados mediante amenaza e intimidación, la despojaron del automóvil.

Los asaltantes se marcharon del lugar sin ocasionarle daño físico a la querellante y su pareja.

La pesquisa está a cargo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja.