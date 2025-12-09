El pasajero de una motora y su conductor resultó herido al atardecer de ayer, lunes, en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 6.2 de la carretera PR-303 en el sector Fajardo, de Lajas.

De la investigación realizada por el agente Gerardo Castillo Roldós, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Mayagüez se desprende que, Alfredo Junior Bobé conducía la motocicleta marca Ducati Scrambler Deserts S, a una velocidad mayor a la establecida y al llegar a una semi curva perdió el dominio y control.

Con la parte lateral izquierda impactó el neumático posterior lado izquierdo de la camioneta marca Ford F-150, color blanco y del año 2011, lo que ocasionó que quedara sobre el pavimento.

El pasajero de la motora, identificado como Douglas Commette Sheehan salió expulsado e impactó el cristal frontal y pasó por encima de la capota y cayó fuera de la vía de rodaje. Murió en la escena.

Mientras que Bobé fue transportado por paramédicos al Centro Medico de Mayagüez.

Se personaron al lugar del choque de auto el agente Olfrett Ortiz de Servicios Técnicos de Mayagüez el cual fotografió la escena y además estuvo presente la fiscal Liza Juarbe le instruyó al agente Gerardo Castillo a levantar expediente y continuar con la investigación de choque de auto de carácter fatal.