Una conductora fue víctima de un “carjacking” esta madrugada cuando un asaltante con máscara de payaso lo interceptó mientras transitaba por la intersección de la carretera PR-165 con la calle Tulio Otero en Vega Baja.

De acuerdo con la información preliminar, la perjudicada de 47 años alegó que transitaba por el lugar a eso de las 4:30 a.m. de hoy, miércoles, cuando fue interceptada por un vehículo que le obstruyó el paso.

Del interior salió un hombre armado con el rostro cubierto con una máscara de payaso que la despojó mediante amenaza de una guagua Hyundai Tucson del 2016, color gris y con la tablilla IOY-171.

El asaltante huyó en su guagua sin ocasionarle daño físico, apropiándose de $155 en efectivo y documentos personales, los cuales se estaban en una cartera.

El agente Isaac Medina, adscrito al distrito de Vega Baja, refirió la pesquisa a la División de Robos y Vehículos Hurtados de Bayamón.