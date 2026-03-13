Un peatón resultó herido tras ser atropellado por un camión en el kilómetro 26.4 de la carretera PR-30 en dirección de Humacao a Las Piedras, informó la oficina de prensa de la Policía.

Los hechos se reportaron a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 11:45 a.m. de hoy, viernes, en circunstancias desconocidas al presente.

No se informó la condición del peatón.

El camionero se detuvo en la escena y se sometió al proceso de rigor.

La División de Patrullas de Carreteras de Humacao investiga la escena.