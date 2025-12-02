La Policía de Puerto Rico investiga un “hit & run” ocurrido en horas de la madrugada del martes en la avenida Piñeiro, cerca de la salida hacia la avenida Barbosa, en dirección al Mall de San Juan, en Hato Rey.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades alrededor de las 2:40 a.m. sobre una persona tirada en el pavimento.

Al llegar al lugar, agentes de la División de Homicidios del área de San Juan encontraron el cuerpo de un hombre que no presentaba signos vitales.

La víctima, aún sin identificar, murió a causa de los múltiples traumas que recibió tras ser arrollada por un vehículo cuyo conductor abandonó la escena sin ofrecer ayuda ni dar aviso a las autoridades.

El agente Rosado Picorelli, adscrito a la División de Homicidios, junto al fiscal de turno, se hizo cargo de la investigación.

Las autoridades trabajan para identificar tanto a la víctima como al conductor responsable del fatal incidente.