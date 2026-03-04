Un peatón murió atropellado en horas de la mañana de hoy, miércoles, en el kilómetro 4 de la carretera PR-453, del barrio Piletas, en Lares.

Según la información preliminar suministrada por la oficina de prensa de la Policía, el accidente se reportó a las 8:59 a.m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

A esa hora el conductor de un camión Ford 19000 del año 1986, identificado como Sigfredo Aguilar Moya, de 63 años y residente de Lares, transitaba por esa carretera y no se percató del peatón y lo impactó.

Andrés González González, de 61 años y residente de Lares, murió en la escena a consecuencia de los traumas recibidos.

Al camionero se le realizó la prueba de alcohol en el aliento, arrojando un resultado de 0.000%.

La agente Verónica Negrón Pagán, bajo la supervisión del sargento Carlos Feliciano Cruz, ambos adscritos a la División de Patrullas de Carreteras de Utuado, se hicieron cargo de la investigación en unión a la fiscal Belmarie López Rivera, quien ordenó la ocupación del vehículo para fines periciales.