Un peatón murió la noche del viernes tras ser atropellado por un vehículo cuyo conductor abandonó la escena en la carretera PR-3, en Yabucoa.

Según información preliminar suministrada por la Policía, el accidente fue reportado a eso de las 11:52 p.m. mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, que alertó sobre una persona tirada en la vía pública a la altura del kilómetro 95.2.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre de entre 60 y 65 años, quien no había sido identificado al momento y fue descrito como John Doe.

Las autoridades indicaron que la víctima fue impactada por un vehículo de motor cuyo conductor huyó de la escena tras el accidente.

Paramédicos acudieron al lugar y certificaron la ausencia de signos vitales del peatón.

Agentes de la Policía, junto al fiscal de turno, continúan con la investigación para identificar al conductor involucrado y esclarecer las circunstancias del accidente.