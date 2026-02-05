La defensa de Elvia Cabrera Rivera, imputada junto a su hija, por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, podría radicar mañana una moción para la paralización del inicio del juicio, mientras el Tribunal de Apelaciones evalúa un recurso de Auxilio de Jurisdicción ante decisión de la jueza Paola N. Morales Vélez, de no ha lugar a su solicitud para desestimar el caso.

Esta acción tendría el efecto de retrasar el inicio del juicio en su fondo, pautado para comenzar el 13 de febrero con la selección de los paneles de jurado, según trascendió hoy durante una vista sobre el estado de los procedimientos que se llevó a cabo en la sala del juez Luis S. Barreto Altieri.

El licenciado Alberto Rivera quien representa a la imputada junto a la licenciada Mayra López Mulero, había anticipado que sus argumentos se basan en ausencia total de pruebas y por ocultar prueba exculpatoria, porque entiende que en la vista preliminar no se presentó ninguna prueba que demostrara intención, participación o uso de arma.

El mismo 13 de febrero se cumple el término de 180 días (para que Cabrera Rivera salga en libertad mediante el recurso de habeas corpus, al no iniciarse el juicio en su contra.

Esto no significa que la imputada no enfrentará el juicio en su contra, sino que quedará en libertad hasta tanto se realice el proceso judicial.

Todavía quedan separadas en el calendario judicial las fechas del 13, 17, 23 y 24 de febrero y otras en el mes de marzo a la 1:30 p.m. para ver el juicio. Si el Tribunal de Apelaciones toma una decisión adversa a la que espera la defensa antes de las fechas separadas el proceso no se vería afectado ya que continuaría dentro de los términos establecidos.

Cabrera Rivera está acusada por cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, en común y mutuo acuerdo con su hija Anthonieska Avilés Cabrera, quien para la fecha de los hechos tenía 17 años. Los casos se consideran por separado y se encuentran en diferentes etapas procesales.

El inicio de la vista preliminar contra su hija en la sala de la jueza Cristina Córdova Ponce, se retrasó hoy tras la radicación de una moción de solicitud de prueba exculpatoria presentada por la defensa.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 11 de agosto de 2025, cuando Pratts Rosario, fue asesinada con un objeto punzante que le perforó el corazón, en el desvío Roberto Colón, en Aibonito, durante varias peleas entre jóvenes y adultos.