Una niña y una mujer fueron mordidas esta tarde por un perro en la avenida Pontezuela, en la urbanización Vistamar en Carolina, confirmó la Policía.

Según informes preliminares, a eso de las 2:52 p.m. se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 solicitando ayuda.

Ambas fueron transportadas por paramédicos a instituciones hospitalarias. No se informó la condición.

La Policía Municipal Alanis Acosta tiene a cargo la investigación.