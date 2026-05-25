Perro muerde a una niña y a una mujer en Carolina
Se desconoce la condición.
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Una niña y una mujer fueron mordidas esta tarde por un perro en la avenida Pontezuela, en la urbanización Vistamar en Carolina, confirmó la Policía.
Según informes preliminares, a eso de las 2:52 p.m. se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 solicitando ayuda.
Ambas fueron transportadas por paramédicos a instituciones hospitalarias. No se informó la condición.
La Policía Municipal Alanis Acosta tiene a cargo la investigación.