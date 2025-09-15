Agentes adscritos a la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aibonito buscan dar con el paradero de un hombre de 58 años que fue visto por última vez el día 10 de septiembre de 2025, en la Carretera 727 kilómetro 1.7 Barrio La Plata Sector Almoldadero, en Aibonito.

Nelson Rivera Morales de 58 años, fue reportado desaparecido por su vecino Héctor Cruz Arroyo y fue descrito como de tez blanca, 6 pies 1 pulgada de estatura, 160 libras de peso, ojos marrón y cabello negro. Como señas particulares tiene prótesis en ambas piernas, tatuajes en ambos brazos y en el área de la espalda.

PUBLICIDAD

Al momento de su desaparición vestía una T-shirt color negra y un pantalón corto color negro. Este salió de su residencia en un vehículo Ford modelo Fiesta, color negro, año 2014. La tablilla de dicho vehículo se desconoce. Al momento no ha sido localizado y se desconoce su paradero.

Si usted conoce el paradero de éste hombre, comuníquese con la LÍNEA CONFIDENCIAL de la Policía de Puerto Rico al (787)343-2020 o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al (787)793-1234 ext. 2464 o 2463.

También puede llamar a los agentes del CIC de Aibonito al 787-735-6800 ext. 1607 a 1609.