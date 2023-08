“Un horror... a mí me impactó terrible”

Como el resto del país, el gobernador Pedro Pierluisi se manifestó consternado con relación al doble asesinato ocurrido ayer en el Tribunal de Caguas -y que quedó parcialmente grabado por las cámaras de noticiarios- cuando sin mediar palabras un sujeto disparó contra unos hermanos por lo que aparenta ser una disputa vecinal por colindancias.

El primer ejecutivo catalogó como “un horror” lo que vio “en vivo” en televisión nacional ayer, a eso de las 4:40 de la tarde, cuando se alega que el sospechoso Roy Kafakuizian disparó a los hermanos Ángel y Rosa J. Calderón Pérez de 43 y 44 años, respectivamente.

PUBLICIDAD

8 Fotos Se cree que una disputa entre vecinos fue el detonante del mortal ataque a los hermanos

“Un horror, porque ver eso, yo lo vi en vivo por televisión, o sea, tiroteo en vivo por televisión. Eso le tiene que impactar a cualquiera. A mí me impactó terrible”, reaccionó de inmediato el primer ejecutivo.

Al gobernador le ha impactado el hecho de que el doble crimen se haya originado por un lío entre vecinos que, según ha trascendido, comenzó para finales del 2021.

“Por la información que tenemos es una disputa entre vecinos, pero imagínense, o sea, jamás puede ocurrir. Es el tipo de violencia que está totalmente fuera de lugar, es cómo... ¿hasta dónde vamos a llegar? Sea por una cuestión de una colindancia, cegarle la vida a dos seres humanos. O sea, basta ya de eso. A mí me repulsa esa situación. Sé que la Policía va a investigar esto a fondo y el que causó estas dos muertes va a tener que responder hasta las últimas consecuencias”, expresó el mandatario.

También hizo expresiones referente a las alegaciones de familiares de las víctimas de que el caso tardó mucho en atenderse en tribunales. Han surgido otras denuncias de que los pleitos por colindancias se dilatan.

“Está el lema de que justicia tardía no es justicia al cual yo me uno. Cualquier diligencia adicional de parte de nuestro sistema judicial es bienvenida. Pero otra vez, reitero, o sea, basta ya de la violencia, sea como sea. Y ésta, de la que estamos hablando, es la peor cuando se cega la vida de un ser humano, eso es el extremo, y que haya sido por una disputa como esa es inconcebible, una barbaridad. O sea, cuando único se puede justificar una cosa tan extrema es en defensa propia. Pero no, jamás por, porque por una cuestión de colindante. ¿Hasta dónde vamos a llegar?”, dijo Pierluisi.

Precisamente hoy se le radicarían cargos al sospechoso en el tribunal de Caguas.