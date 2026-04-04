Dos robos a negocios de Hato Rey y la calle Loíza, en San Juan, dejaron en las pasadas horas miles de dólares en pérdidas.

En Hato Rey, los pillos llegaron ayer, viernes, a la First Pharmacy, ubicado en la avenida Barbosa.

La Policía informó que “el querellante, quien es gerente de la tienda, que se percató que un individuo sacó un carrito de compras con mercancía de la tienda que no pagó. Luego, al intervenir con el sujeto, este le indicó que se despegara y lo amenazó con una cuchilla”.

El pillo se marchó con cuatro sacos de alimento de perros Pedigree de 25 libras y cuatro contenedores de detergente Ace de 150 onzas. El querellante valoró dicha propiedad en alrededor de $150.

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“El resto de la propiedad se recuperó y el individuo se marchó en un vehículo, descrito como una Chevrolet Trailblazer negra, donde lo esperaban otras dos personas. El perjudicado describió al asaltante como de tez negra, estatura aproximada de 6 pies, peso 250 libras aproximadamente y con tatuaje en el cuello lado izquierdo de un ojo egipcio”, precisó la Policía.

Este caso lo investigó Janiss Cintrón, del Precinto de Hato Rey Este, Personal de la División de Robo de San Juan quedo a cargo de la pesquisa.

La Policía también informo que ayer escalaron la tienda “222”, ubicada en la calle Loíza, en Santurce.

“Según informó la querellante, que se percató que alguien rompió uno de los cristales de la puerta del establecimiento y obtuvo acceso al interior. Una vez dentro se apropió de mercancía descrita como: 20 cadenas bañadas en oro, tres pulseras valoradas, 12 sortijas valoradas; seis cámaras digitales marca Sony y Canon, y unos 18 trajes de baño. La perjudicada valoró la propiedad hurtada en un total de $7,004″, indica el informe policiaco.

La agente Katherine Vega, del Precinto de Calle Loíza y Turística San Juan, investigó y refirió el caso al personal de la División de Propiedad de San Juan.