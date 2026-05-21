La gasolinera Gulf, ubicada en la carretera PR-628 del barrio Sabana Hoyos en Arecibo fue asaltada durante la madrugada de hoy, jueves, informó la oficina de prensa de la Policía.

La querella se cursó a las 3:52 a.m., cuando la empleada denunció el robo de $400 de la caja registradora.

Según su relato, un hombre descrito como de tez blanca y alto, que vestía un abrigo color rojo, pantalón largo negro y tenis blancos, entró al establecimiento y mediante intimidación presuntamente le exigió el dinero de la caja registradora.

El caso se refirió a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales del (CIC) de Arecibo.