Un pillo que no sabía ni prender un auto, cometió en la madrugada de este sábado un robo de auto a mano armada (’carjacking’) en el que tuvo que secuestrar al conductor para que lo ayudara en su travesía.

La Policía reportó que los hechos ocurrieron a eso de las 3:01 a.m. en la cancha de baloncesto, localizada en la calle principal de la urbanización Víctor Rojas II de Arecibo.

El informe policiaco detalla que el perjudicado había concluido una ronda de entrega de periódicos en la zona y estaba acompañado de otro hombre.

Entonces, “se le acercó un individuo armado de un arma de fuego, y lo despojaron de su vehículo Hyundai Accent, color gris, cuatro puertas, año 2022, tablilla JXZ-848. Al no poder el individuo prender el vehículo, se llevó al querellante en contra de su voluntad y éste les dijo cómo manejar el mismo, el cual es estándar. Luego, lo dejaron en el barrio Barranca, el cual ubica en la carretera PR-653, cerca de lo que era Marcos INC., en el pueblo de Arecibo”detalló la Policía.

Se informó que a eso de las 3:40 a.m. el sargento Héctor Torres González, supervisor de Patrullas de Carreteras de Arecibo, y el agente José L. Fuentes González, encontraron el vehículo durante un patrullaje preventivo.

El auto fue localizado frente al edificio 10 del residencial Zeno Gandía de Arecibo.

La División Delito contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Arecibo está a cargo de la investigación.