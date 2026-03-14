Varios individuos se robaron en la madrugada de este sábado un cajero ATM de una gasolinera en Corozal, informó la Policía.

El incidente se registró a eso de las 2:56 a.m. en el garaje Mobil, ubicado en la carretera PR-159, del barrio Cibuco 3.

“Según informó el querellante, mientras se encontraba en el lugar se acercó una guagua tipo pick-up de color blanco, de la cual se bajaron varios individuos. Acto seguido, uno de ellos, portando un arma de fuego y mediante amenaza e intimidación, intentó abrir la puerta delantera del establecimiento. Posteriormente, los individuos amarraron el cajero automático (ATM) con una cadena, lo arrancaron y lo montaron en la parte posterior del vehículo, marchándose del lugar con rumbo desconocido”, dice el informe policiaco.

De inmediato, no se informó cuándo dinero podía tener el cajero automático.

El agente Rodríguez, adscrito al Distrito de Corozal, investigó inicialmente la querella. El caso será referido al personal de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja, quienes continuarán con la pesquisa.