Una excavadora fue hurtada en la tarde de ayer, domingo, del Cementerio Porta Coeli que ubica en la carretera PR-168, en Bayamón.

De acuerdo con la información preliminar, la querellante narró que dos hombres con el rostro cubierto y con camisas de manga larga, entraron en bicicleta y con herramientas hasta el lugar.

Los sospechosos encendieron el equipo pesado marca New Holland, modelo B75D 4x4 y del año 2023, colocaron sus bicicletas y huyeron.

Su costo fue estimado en $94,000.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.