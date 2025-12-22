Pillos en bicicleta roban excavadora de cementerio en Bayamón
Está valorada en $94,000.
Una excavadora fue hurtada en la tarde de ayer, domingo, del Cementerio Porta Coeli que ubica en la carretera PR-168, en Bayamón.
De acuerdo con la información preliminar, la querellante narró que dos hombres con el rostro cubierto y con camisas de manga larga, entraron en bicicleta y con herramientas hasta el lugar.
Los sospechosos encendieron el equipo pesado marca New Holland, modelo B75D 4x4 y del año 2023, colocaron sus bicicletas y huyeron.
Su costo fue estimado en $94,000.
El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.