Pillos en “scooter” asaltan turistas en Condado y Santurce
En ambos casos los interceptaron para robarle sus pertenencias.
Dos turistas fueron asaltados en la noche de ayer, martes, con 15 minutos de diferencia en en Condado y Santurce, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.
Los sucesos se reportaron a las 9:15 y 9:30 p.m., en la calle Mirsonia, en Condado y la avenida José De Diego, en Santurce, frente a un banco.
En el robo de Condado, el querellante es un hombre de 40 años y residente en Wisconsin, fue sorprendido por dos hombres vestidos de negro que se le acercaron en un “scooter” y mediante amenaza con un arma de fuego lo despojaron de su bulto con un iPad, AirPods y documentos personales.
Previamente, a las 9:15 p.m. una mujer de 18 años, de Pensilvania, estaba parada frente al banco cuando se le acercaron por unos hombres vestidos de negro que viajaban en una “scooter”, quienes le arrebataron su cartera tipo bolso con documentos personales y un iPhone 15 color rosa.
El agente José Prado, adscrito al Precinto de Calle Loíza y Turística San Juan, investigó de manera preliminar ambos casos y los refirió a la División de Robos del CIC de San Juan.