El negocio Family Barber Shop de Barceloneta fue escalado en la madrugada de este sábado, informó la Policía.

El maleante que logró acceso, según la querella policiaca, “forzó el panel de PVC de la pared lado oeste (del negocio), logrando acceso al interior del lugar antes mencionado y se apropió ilegalmente de 51 máquinas para barbería, valoradas por su dueño en $12,000 aproximadamente”.

Los hechos fueron reportados a eso de las 5:16 a.m. en la barbería, localizada en el barrio Palenque, carretera PR-2 de Barceloneta.

El agente Carlos J. Cortes, adscrito al distrito de Barceloneta, investigó preliminarmente. La División Delito contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Arecibo continuará con la pesquisa.