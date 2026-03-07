Unos maleantes escalaron en la mañana de este sábado un supermercado de Luquillo.

El robo de mercancía y los daños ocasionados fueron valorados en $9,000, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron en el supermercado Mi Gente, localizado en la carretera PR-991, kilómetro 0.1.

“Según la investigación preliminar, el querellante y propietario del establecimiento informó que alguien ocasionó daños a la puerta corrediza, logrando acceso al interior del negocio. Una vez dentro, se apropió de dinero en efectivo, 90 cajetillas de cigarrillos, seis cajas con cartones de cigarrillos de diferentes marcas, un POS de computadoras y 12 botellas de licor”, detalla el informe policiaco.

El agente Jesús M. Reyes, del distrito de Luquillo, investigó preliminarmente los hechos y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo.