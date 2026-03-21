Una gallera en Río Grande fue escalada por pillos que cargaron con botellas de licor, cigarrillos y dinero en efectivo, informó la Policía.

El escalamiento fue reportado a eso de las 8:00 a.m. de este sábado en el coliseo gallístico Doña Joaquina, localizado en el barrio Palmer del mencionado pueblo.

El informe policiaco indica que “manifestó la querellante que alguien, el cual se desconoce, forzó la puerta posterior del lugar antes descrito, logrando acceso al interior del mismo y apropiándose de 21 botellas de licor de diferentes marcas, un cartón de cigarrillos, un equipo de cámaras de seguridad y $200 en monedas. Relacionado a los hechos, fueron forzadas varias máquinas tragamonedas, hurtando el dinero de las mismas”.

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La propiedad hurtada y los daños no fueron valorados.

Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo investigan.

Mientras, en una residencia de Bayamón robaron prendas valoradas en sobre $25,000.

Los hechos ocurrieron a eso de las 7:00 p.m. de ayer, viernes en la urbanización Villas del Río.

“El querellante alegó que una persona logró acceso al interior de la propiedad y, una vez dentro, se apropió ilegalmente de varias prendas, las cuales fueron valoradas en aproximadamente $25,800″.

El CIC de Bayamón quedó a cargo de la pesquisa correspondiente.

Por otro lado, en la madrugada de este sábado, a eso de las 5:21 a.m., se reportó un robo de un arma en la calle Norzagaray, en el Viejo San Juan.

La Policía informó que “el querellante se encontraba compartiendo con unas amistades en la mencionada calle cuando fue interceptado por dos individuos, descritos como uno de tez blanca y el otro de tez trigueña, quienes, mediante intimidación y amenaza, lo despojaron de una pistola para la cual posee licencia, marca Canik, modelo TTI Commbat, con número de serie 24CZ54648. También le fueron robados dos cargadores con un total de 40 municiones”.

La víctima no resultó herida durante el incidente.

El CIC de San Juan investiga.