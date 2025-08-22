( Suministrada por la Policía )

La jueza Imarie A. Cintrón, del Tribunal de Bayamón, determinó causa para arresto a Edwin Ramos Ocasio de 39 años, por posesión de sustancias controladas y parafernalia, tras ser descubierto cuando iba a ser ingresado en prisión por otros delitos.

Además, se le radicó otro cargo por posesión e introducción de objetos a un establecimiento penal, por hechos ocurridos en la mañana de ayer, jueves, en el Complejo Correccional de Bayamón.

De acuerdo con la información preliminar, en medio del proceso para ser ingresado a la cárcel por desacato al Tribunal de Arecibo, Ramos Ocasio, se le realizó un registro como lo establece el protocolo y la ropa interior se le ocupó sustancias controladas positivas a heroína y fentanilo y una navaja.

El agente Davaniel Vera, adscrito al Precinto de Bayamón Centro, consultó el caso con el fiscal Josué Padilla, quien ordenó a radicar los cargos antes mencionados.

El imputado fue encarcelado en la mismoa prisión al no prestar la fianza de $45,000.

La vista preliminar fue pautada para el próximo 4 de septiembre.