La gasolinera Puma, ubicada en la carretera PR-3, en la marginal de la urbanización Villas de Loíza, en Canóvanas, fue asaltada esta madrugada por dos pistoleros, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Según el informe de novedades a eso de las 4:54 a.m. de hoy, viernes, se reportó el asalto tras dos hombres armados entrar al área de la caja registradora apropiándose de una cantidad indeterminada de dinero y varias cajetillas de cigarrillos.

Los sospechosos abandonaron en la estación un automóvil Toyota Corolla color azul, que se investiga si posee gravamen de hurtado.

No se reportaron heridos.

El agente Cristian Sánchez Elicier, adscrito al Precinto Policiaco de Loíza, investigó los hechos y refirió el caso al personal de la División de Robos del CIC de Carolina.