Dos delincuentes asaltaron a mano armada ayer, martes, a una mujer de 61 años en su residencia del barrio Rabanal en Cidra, informó la oficina de prensa de la Policía.

Según declaró, dos hombres armados vestidos con ropa oscura, llegaron frente a su residencia y mediante intimidación y amenaza, la obligaron a entrar a su hogar.

Acto seguido, la despojaron de $5,000 en efectivo, teléonos celulares y huyeron en su automóvil marca Toyota Camry, color verde, del año 2005 y con tablilla FRK-798.

La perjudicada resultó ilesa.

El caso se refirió a la División de Robos del CIC de Caguas.