Tres delincuentes armados asaltaron durante la tarde de ayer, lunes, una tienda de ropa exclusiva, joyería, relojería y calzado In The Flow High Quality localizada en la calle José Celso Barbosa, en Las Piedras.

Los hechos se reportaron al cuartel de Las Piedras a eso de las 3:00 p.m. los asaltantes irrumpieron en el negocio y tras interceptar a su propietaro, mediante amenaza e intimidación anunciaron el robo.

Dos de ellos rompieron las vitrinas para apropiarse de prendas en oro, relojes y $10,000 en efectivo aproximadamente.

Posteriormente, los asaltantes abandonaron el lugar en un vehículo de color claro, del cual no hay otra descripción. No se reportaron heridos.

El perjudicado no pudo cuantificar el valor de los artículos hurtados.

La División de Robos del CIC de Humacao continuará con la pesquisa.