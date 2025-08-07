Nueva información surgió esta tarde que podría constituir un elemento relevante a la investigación del robo domiciliario al artista urbano Cosculluela ocurrido en la tarde de este miércoles en urbanización Emerald Lake, en Trujillo Alto, tras revelarse que una hora y media antes de los sucesos LUMA Energy radicó una querella tras encontrar su contador vandalizado.

Surge de la querella que ayer miércoles a las 11:00 a.m. se presentó al cuartel de Distrito de Trujillo Alto una representante de LUMA Energy para denunciar que el 12 de marzo, mientras el personal técnico de terreno realizaba inspecciones detectaron irregularidades en el contador de luz.

El mismo presentaba las cuchillas picadas y el medidor vandalizado por lo que se procedió a retirarlo y colgarle una tapa con un aro y un sello. La residencia no tenía contrato de servicio con la empresa y por el uso indebido, la factura asciende a $31,161.

El robo domiciliario ocurrió eso de las 12:20 p.m. de ayer mientras un empleado se encontraba en la marquesina buscando unos materiales para hacer un trabajo en los closets, presuntamente llegaron dos asaltantes enmascarados, uno armado con un rifle y el otro portaba una pistola.

Cuando le apuntaron con las armas lo ataron de pies y manos y lo amordazaron preguntándole por “José Cosculluela”, poco después el artista llegó y cuando llamó a “Cano” se percató lo que estaba sucediendo.

El dúo de asaltantes también lo encañonó y los llevaron a la sala donde estaba otra empleada a la que también le restringieron el movimiento. Las dos personas se quedaron sentados sobre el sofá mientras Cosculluela los acompañó a la oficina y su habitación donde se apropiaron de prendas y otras pertenencias como tres teléfonos celulares. El valor estimado de la propiedad robada asciende a $308,700.

También se robaron la grabadora de vídeo digital de las cámaras de seguridad. No obstante, los investigadores acudirán a las residencias de vecinos y recorrerán las posibles rutas de escape en busca de otras imágenes.

Los ladrones escaparon en la guagua del artista marca Land Rover, color negro y del año 2020.

No fue hasta las 5:10 p.m. aproximadamente que lograron liberarse y notificar a la seguridad de la urbanización quienes llamaron a la Policía.

Posteriormente, el propio Cosculluela llegó hasta los predios del negocio El Cocotazo, en Aguas Buenas, donde recuperó su guagua con el “beeper” de acceso y la llevó a su casa.

La agente Carmen Rivera, adscrita al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, junto al personal de Servicios Técnicos trabajaron la escena.

Como evidencia se ocupó una máscara.

Los hombres fueron descritos como altos y delgados vestían ropa y botas color negro.

No se reportaron personas heridas en el incidente.

La pesquisa no ha establecido si los asaltantes entraron por un área de monte aledaña a la urbanización que tiene control de acceso.

La investigación quedó a cargo de la agente Carmen Rivera, adscrita a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.