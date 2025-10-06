La oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico aclaró que el hijo de un comerciante árabe no fue secuestrado por los asaltantes que cometieron un robo domiciliario residencia localizada en la carretera PR-725 del sector Los Pinos en el barrio Los Llanos en Aibonito.

Al culminar investigación, se descubrió que el hijo de 42 años, al ver la situación se escondió en una casita aledaña a su hogar.

La llamada de alerta se recibió a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 6:50 a.m. de hoy, lunes, en la que se reportó un escalamiento en el lugar.

Cuando llegaron los agentes se les notificó que tres pistoleros mediante amenaza e intimidación entraron a la residencia y se apropiaron ilegalmente de tres armas de fuego y una caja fuerte, cuyo contenido no fue divulgado.

Los delincuentes escaparon en un automóvil Toyota Corolla color vino y del 2022, que le robaron bajo amenaza con un arma de fuego a la vecina.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito continúa con la pesquisa.